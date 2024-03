Τους ευχαριστεί για την υποστήριξη ο Ντε Λούκας

Τη χαρά του για την επιστροφή του και τη νίκη της ομάδας του στο λεμεσιανό ντέρμπι εκφράζει ο Λουίτζι ντε Λούκας με ανάρτησή του στα social media.

Ο αμυντικός της ΑΕΛ, ο οποίος είχε δικαίωμα συμμετοχής λόγω του ότι η ποινή δέκα αγώνων που δέχθηκε από τον αθλητικό δικαστή (για το επεισόδιο με τον Πέρετς) είναι εφέσιμη, ευχαρίστησε παράλληλα την ομάδα για την υποστήριξη που του παρείχε αυτές τις βδομάδες.

Συγκεκριμένα ο Ντε Λούκας έγραψε:

«Σπουδαία νίκη χθες βράδυ στο ντέρμπι. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα.

Θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη υποστήριξη που είχα αυτές τις βδομάδες από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και τους διευθυντές, ειδικότερα τον Θεόδωρο Αντωνίου.

Επίσης την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τον Τονίν Φερνάντεθ. Δεν σας ξέχασα οπαδοί, εδώ έχετε ακόμη ένα λιοντάρι. Ευχαριστώ 👊🏾🦁».

Also to my family, friends and Toñin Fernández.

I have not forgotten you fans, here you have one more lion, Thanks.

👊🏾🦁🇩🇴