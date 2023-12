Ανακοίνωσε νέα χορηγική συμφωνία για την ΑΕΛ

Νέα χορηγική συμφωνία για την ΑΕΛ...

Η ΑΕΛ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη σύναψη χορηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Decathlon ως Χορηγό για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι’ αυτή τη νέα συνεργασία και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην εταιρεία Decathlon για την εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει προς την ΑΕΛ.

Από το 1976, η Decathlon σχεδιάζει, κατασκευάζει και προσφέρει αθλητικό εξοπλισμό υψηλής απόδοσης στην καλύτερη ποιότητα και όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή.

Στόχος της εταιρείας είναι να επιτύχει μια βιώσιμη στρατηγική για να μπορέσει να φέρει τη δυναμική του αθλητισμού σε όλους και παντού.

Το κατάστημα Decathlon Cyprus είναι ένα one-stop-shop όπου μπορείτε να βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για 50+ αθλήματα και 5000+ προϊόντα. Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων αθλητικών ρούχων, αξεσουάρ, επαγγελματικό εξοπλισμό, και υποδημάτων, στοχεύοντας πάντα στην υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, σε προσιτές τιμές για όλους.

Το κατάστημα στο Metropolis Mall of Larnaca, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία αγορών, με το concept “All sports under one roof”.

Αθλητισμός για όλους | Όλα για τον αθλητισμό.