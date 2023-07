Πωλητήριο και σε Μαέ από Φερεντσβάρος

Ο αποκλεισμός της Φερεντσβάρος στα προκριματικά του Champions League έφερε εξελίξεις, με το ουγγρικό κλαμπ βγάζει στο... σφυρί ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε να έχει τα έσοδα που ανέμενε.

Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται Ράιαν Μαέ, που είχε πέρασμα από την ΑΕΛ.

Όπως αναφέρει ο Ούγγρος δημοσιογράφος Μπέντσε Μποκσάκ, Μαέ είναι πολύ κοντά σε μεταγραφή στην Αγγλία και την Στόουκ

🚨 Exclusive: Stoke City are close to finalising a deal for Ferencváros forward, Ryan Mmaee.



The Moroccan international was not included in the club’s squad for their Conference League qualifier, and the move should be completed soon. ⏳ pic.twitter.com/SvLz6dYoYY