Γέμισαν μπαταρίες και φορτσάρουν ξανά...

Οι κιτρινοπράσινοι τράβηξαν μεγάλο κουπί τους τελευταίους δύο μήνες, αφού από τις 10 Ιουλίου έδωσαν οκτώ ευρωπαϊκά παιχνίδια με υψηλή ένταση (ο επαναληπτικός με την Παρτιζάν κρίθηκε στα πέναλτι) κι έναν αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΛ. Το ευτύχημα για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ είναι ότι δεν περιμένει επιστροφές διεθνών και ως εκ τούτου έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους ενόψει της σαββατιάτικης αναμέτρησης κόντρα στην Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος». Ένα παιχνίδι με ξεχωριστό ενδιαφέρον, ειδικά μετά την επιστροφή Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο των Αμμοχωστιανών.

Στην ΑΕΚ δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να παρασυρθούν από τα πρώτα δύο αποτελέσματα της Ανόρθωσης στο πρωτάθλημα, ούτε από τη γενική εικόνα που παρουσίασε μέχρι σήμερα. Είναι ντέρμπι και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θεωρείται βέβαιο ότι η παρουσία Κετσπάγια θα προσδώσει στην Ανόρθωση νέα ψυχολογία αλλά και την παρουσία του κόσμου της. Ως εκ τούτου, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προσμετρήσουν σοβαρά στις σκέψεις του Ιδιάκεθ.

Άλλωστε, το περσινό πάθημα της ΑΕΚ στο «Αντ. Παπαδόπουλος» θα πρέπει να έγινε μάθημα και να ηχήσει ως «καμπανάκι κινδύνου» στα αφτιά των παικτών και της τεχνικής ηγεσίας. Θυμίζουμε ότι, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ είχε προηγηθεί 0-2 στην έδρα της Ανόρθωσης, ήλεγχε πλήρως το παιχνίδι, ωστόσο πλήρωσε την απώλεια ξεκάθαρων ευκαιριών για να «σκοτώσει» το ματς και τη χαλάρωση που επήλθε στο τέλος, με αποτέλεσμα να δεχθεί απρόσμενα την ισοφάριση με δύο γκολ από την άσπρη βούλα.