ΑΕΚ: Πληροφορίες για τα εισιτήρια του αγώνα με Ανόρθωση

Η ΑΕΚ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος απέναντι στην Ανόρθωση. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τις λεπτομέρειες της προπώλησης εισιτηρίων του αγώνα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με αντίπαλο την Ανόρθωση, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/09) στις 19:00 στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Λόγω του περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων, θα δοθεί προτεραιότητα με βάση τους βαθμούς στο AEK CLUB CARD. Η προπώληση ξεκινά σήμερα Τρίτη (09/09, 10:00) από το AEK Store, καθώς και ηλεκτρονικά. 👉 [Πατήστε EΔΩ για ηλεκτρονικές αγορές εισιτηρίων].

Όρια βαθμών για εξασφάλιση εισιτηρίου:

Κανονικά: 280 βαθμοί και άνω

Μαθητικά: 105 βαθμοί και άνω

Παιδικά: 85 βαθμοί και άνω

Εφόσον δεν εξαντληθούν, τα εισιτήρια θα διατίθενται ελεύθερα από την Πέμπτη (12/09, 15:00) τόσο από το AEK Store, όσο και ηλεκτρονικά.

⚠️ Σημαντικό: Δεν θα διατίθενται εισιτήρια στα ταμεία του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

Οι φίλοι της ομάδας μας θα φιλοξενηθούν στη Βόρεια Κερκίδα και παρακαλούνται να σταθμεύσουν τα οχήματά τους στους Βορειοδυτικούς χώρους στάθμευσης.

💶 Τιμές εισιτηρίων (ορισμένες από τη γηπεδούχο ομάδα):

Κανονικό: 20€

Μαθητικό: 10€

Παιδικό: 5€

🕘 Ωράριο λειτουργίας AEK Store:

Τρίτη: 10:00-13:00 & 15:00-18:00

Τετάρτη: 09:00-13:00

Πέμπτη: 09:00-13:00 & 15:00-18:00

Παρασκευή: 09:00-13:00 & 15:00-18:00

Σάββατο: 09:00-13:00

📱 Κάρτα Φιλάθλου

Η έκδοση εισιτηρίου γίνεται μόνο με τη νέα Κάρτα Φιλάθλου, μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης». Θα διενεργείται αυστηρός έλεγχος στις εισόδους.»

👉 [Δείτε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες για την Κάρτα Φιλάθλου].