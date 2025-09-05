Τα κενά και ο «τζόκερ»

Τελικά ούτε ο νεοαποκτηθείς Ζάιρο Ισκουιέρδο συμπεριλήφθη από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τους έξι αγώνες που θα κληθεί να δώσει στο πλαίσιο της League Phase του Conference League μέχρι τις 18 ερχόμενου Δεκεμβρίου. Παρ' όλο που ο 31χρονος παίκτης καλύπτει τη θέση του τραυματία Άνχελ Γκαρσία, εντούτοις ο προπονητής έκρινε σκόπιμο να μείνει εκτός. Συγκεκριμένα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν ο τραυματίας Γκαρσία (η επάνοδός του στην ενεργό δράση θα αργήσει), ο Ισκουιέρδο, ο νεαρός Πολωνός τερματοφύλακας Κόμαρ, ο Αμίν (για καθαρά λόγους τακτικής) και ο Ενρίκες, ο οποίος πιθανότατα θα δοθεί δανεικός σε άλλη ομάδα (ακούγεται για Ομόνοια Αραδίππου ή για Εθνικό Άχνας). Η ευρωπαϊκή λίστα των κιτρινοπράσινων της Λάρνακας απαρτίζεται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Τερματοφύλακες: Αλομέροβιτς, Παρασκευάς, Δημητρίου.

Αμυντικοί: Π. Ιωάννου, Σάμποριτ, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Μιραμόν, Νάλι.

Μέσοι: Σουάρες, Λέδες, Ρόντεν, Πονς, Ναούμ.

Επιθετικοί: Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, Καμπρέρα, Ανγκιέλσκι.

Γίνεται αντιληπτό ότι η ΑΕΚ πάει στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις για το Conference League ουσιαστικά με έναν καθαρόαιμο αριστερό μπακ (Νάλι) και αυτό αποτελεί ρίσκο για την τεχνική ηγεσία, παρ' όλο που υπάρχει… ο «τζόκερ» που ακούει στο όνομα Χόρχε Μιραμόν, ο οποίος παρά τα χρονάκια του (36 ετών) απέδειξε ότι μπορεί να δώσει λύσεις σε διάφορες θέσεις, όπως στα δύο άκρα της άμυνας ή και ως δεξιός εξτρέμ. Στον τελευταίο νικηφόρο αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΛ, ο Μιραμόν ήταν από τους ιδιαίτερα διακριθέντες της ομάδας του, μοιράζοντας δύο ασίστ!

Όσον αφορά τον Μάρκους Ρόντεν, πιστεύεται ότι μέχρι την έναρξη των αγώνων για τη League Phase του Conference League (2 Οκτωβρίου το πρώτο ματς) θα έχει καλύψει το χαμένο έδαφος από τον σοβαρό τραυματισμό του και θα βρίσκεται ξανά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Πάντως, είναι γεγονός ότι η ΑΕΚ πάει σε αυτή τη σειρά ευρωπαϊκών αγώνων χωρίς καθαρόαιμο 10άρι, δηλαδή επιτελικό μέσο, μια θέση την οποία μπορεί να εξυπηρετήσει ο Γιέρσον Τσακόν, είτε οι Πονς και Ρόντεν, ανάλογα βέβαια και με τη δυναμικότητα του αντιπάλου.