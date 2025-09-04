Οι… παλιοί ήταν αλλιώς

Η παλιά φρουρά «έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά» για λογαριασμό της ΑΕΚ στους αγώνες των προκριματικών γύρων του Γιουρόπα Λιγκ. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι κυπελλούχοι Κύπρου πραγματοποίησαν οκτώ μεταγραφές (η 9η προσθήκη, ο Ζάιρο Γκονζάλες, έγινε μόλις τις τελευταίες μέρες), εντούτοις, αυτοί που έκαναν τη διαφορά κι έδωσαν ουσιαστικές βοήθειες στο συγκρότημα του Ιδιάκεθ, προκειμένου να πετύχει τον μεγάλο στόχο της League Phase, ήταν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκαν και πέρσι στο ρόστερ.

Είναι ενδεικτικό ότι από τα συνολικά 13 γκολ που σημείωσαν οι κιτρινοπράσινοι στα οκτώ ευρωπαϊκά (καλοκαιρινά) τους παιχνίδια και στον πρώτο αγώνα που έδωσαν για το νέο πρωτάθλημα, τα 12 απ’ αυτά σημειώθηκαν από παίκτες που ήταν και την περσινή περίοδο στο «ΑΕΚ Αρένα».

Τρία γκολ σημείωσε ο Καμπρέρα (ένα στην Ευρώπη και δύο στο πρωτάθλημα κόντρα στην ΑΕΛ), ενώ από δύο γκολ πέτυχαν οι Ανγκιέλσκι, Γκαρσία, Τσακόν και Πονς. Ο Μιλίτσεβιτς είδε δίχτυα μία φορά, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε. Από τους νεοφερμένους, μόνο ο Ντόρντε Ιβάνοβιτς σκόραρε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο 29χρονος Σέρβος εξτρέμ ήταν ο μόνος από τα νέα φετινά καλοκαιρινά αποκτήματα που ξεχώρισε, παρουσίασε πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι του, δείχνοντας ότι είναι σε θέση να βοηθήσει.

Αντίθετα, η (μέχρι σήμερα) προσφορά των υπολοίπων κρίνεται μέτρια έως μηδαμινή. Ο Ρούμπιο ξεκίνησε καλά στα ματς με την Παρτιζάν Βελιγραδίου αλλά μετά τον πρώτο αγώνα με την Τσέλιε τραυματίστηκε κι έμεινε εκτός δράσης για αρκετό διάστημα. Επέστρεψε στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΛ, όπου έπαιξε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά. Ο Σάμποριτ είναι ακόμα ανέτοιμος και δεν μπόρεσε να βοηθήσει, ενώ τα ίδια ισχύουν και για τον Βόσνιο στράικερ Μπάγιτς. Δύο ποδοσφαιριστές με καλά βιογραφικά, από τους οποίους ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει πολλά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο νεαρός Αμίν χρειάζεται χρόνο για να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες, ενώ ακόμα δεν είδαμε καθόλου τους Π. Ιωάννου, Δημητρίου και Κόμαρ (οι δύο τελευταίοι είναι τερματοφύλακες).