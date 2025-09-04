ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι… παλιοί ήταν αλλιώς

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Οι… παλιοί ήταν αλλιώς

Τρία γκολ σημείωσε ο Καμπρέρα ενώ από δύο γκολ πέτυχαν οι Ανγκιέλσκι, Γκαρσία, Τσακόν και Πονς

Η παλιά φρουρά «έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά» για λογαριασμό της ΑΕΚ στους αγώνες των προκριματικών γύρων του Γιουρόπα Λιγκ. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι κυπελλούχοι Κύπρου πραγματοποίησαν οκτώ μεταγραφές (η 9η προσθήκη, ο Ζάιρο Γκονζάλες, έγινε μόλις τις τελευταίες μέρες), εντούτοις, αυτοί που έκαναν τη διαφορά κι έδωσαν ουσιαστικές βοήθειες στο συγκρότημα του Ιδιάκεθ, προκειμένου να πετύχει τον μεγάλο στόχο της League Phase, ήταν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκαν και πέρσι στο ρόστερ.

Είναι ενδεικτικό ότι από τα συνολικά 13 γκολ που σημείωσαν οι κιτρινοπράσινοι στα οκτώ ευρωπαϊκά (καλοκαιρινά) τους παιχνίδια και στον πρώτο αγώνα που έδωσαν για το νέο πρωτάθλημα, τα 12 απ’ αυτά σημειώθηκαν από παίκτες που ήταν και την περσινή περίοδο στο «ΑΕΚ Αρένα».

Τρία γκολ σημείωσε ο Καμπρέρα (ένα στην Ευρώπη και δύο στο πρωτάθλημα κόντρα στην ΑΕΛ), ενώ από δύο γκολ πέτυχαν οι Ανγκιέλσκι, Γκαρσία, Τσακόν και Πονς. Ο Μιλίτσεβιτς είδε δίχτυα μία φορά, στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε. Από τους νεοφερμένους, μόνο ο Ντόρντε Ιβάνοβιτς σκόραρε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο 29χρονος Σέρβος εξτρέμ ήταν ο μόνος από τα νέα φετινά καλοκαιρινά αποκτήματα που ξεχώρισε, παρουσίασε πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι του, δείχνοντας ότι είναι σε θέση να βοηθήσει.

Αντίθετα, η (μέχρι σήμερα) προσφορά των υπολοίπων κρίνεται μέτρια έως μηδαμινή. Ο Ρούμπιο ξεκίνησε καλά στα ματς με την Παρτιζάν Βελιγραδίου αλλά μετά τον πρώτο αγώνα με την Τσέλιε τραυματίστηκε κι έμεινε εκτός δράσης για αρκετό διάστημα. Επέστρεψε στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΛ, όπου έπαιξε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά. Ο Σάμποριτ είναι ακόμα ανέτοιμος και δεν μπόρεσε να βοηθήσει, ενώ τα ίδια ισχύουν και για τον Βόσνιο στράικερ Μπάγιτς. Δύο ποδοσφαιριστές με καλά βιογραφικά, από τους οποίους ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει πολλά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο νεαρός Αμίν χρειάζεται χρόνο για να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες, ενώ ακόμα δεν είδαμε καθόλου τους Π. Ιωάννου, Δημητρίου και Κόμαρ (οι δύο τελευταίοι είναι τερματοφύλακες).

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο «δρόμος» της Ελλάδας προς τον τελικό του Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Ελλάδα ξόρκισε τον κακό της δαίμονα και πήρε την πρωτιά στη Λεμεσό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανάρτηση από Στέλλα Μάρκου για προπονητή: «Η πρώτη μας επιλογή ήταν και παραμένει ο Τιμούρ Κετσπάγια»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

O θρυλικός Mπγιορν Μποργκ δίνει μάχη με τον καρκίνο

Τένις

|

Category image

Έκανε τα εύκολα δύσκολα αλλά μπήκε με το δεξί η Τουρκία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Παπανικολάου έπιασε σε συμμετοχές τον Γκάλη και μπήκε στη «γαλανόλευκη» 10άδα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Αμορίμ σχεδιάζει... ταξίδια για να φτιάξει το κλίμα στη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι… παλιοί ήταν αλλιώς

ΑΕΚ

|

Category image

Ο 82χρονος που ετοιμάζεται να παίξει στην 7η κατηγορία της Ιταλίας: «Τρώω σωστά και κάνω σεξ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά μανά για Τιμούρ στην Ανόρθωση - Έκλεισε νέο ραντεβού

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

BINTEO: Η διαστημική εμφάνιση του Ντόντσιτς κόντρα στο Ισραήλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ροτέισιον για τον... τριπλό στόχο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για την Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροφ κόντρα στην Ισπανία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Είναι ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά, θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση»

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος εποχής στην Τότεναμ: Παραιτήθηκε ο Λέβι, αλλαγή σελίδας μετά από 25 χρόνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη