Η ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Conference League

Η UEFA ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ Λάρνακας ενόψει της League Phase του UEFA Europa Conference League, με τον Ιδιάκεθ να προχωρά στις τελικές του επιλογές για τη σύνθεση του ευρωπαϊκού ρόστερ.

Όπως προκύπτει, εκτός λίστας έμειναν πέντε ποδοσφαιριστές, μεταξύ αυτών και ο τραυματίας Άνχελ Γκαρθία, ο οποίος δεν είναι ακόμη σε θέση να επιστρέψει στη δράση.

Παράλληλα, δεν δηλώθηκαν επίσης οι Ενρίκες, Αμίν, Κομάρ και Ισκιέρδο.

Aναλυτικά η λίστα: