Η αντίδραση Ρόκα και η διαχείριση Ιδιάκεθ

Η αντίδραση Ρόκα και η διαχείριση Ιδιάκεθ

Ο Ζάιρο Ιζγκουέρτο Γκονζάλες μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, από την οποία διαγράφεται ο αρχηγός Άνχελ Γκαρσία. Ο τραυματισμός του τελευταίου αποδείχθηκε σοβαρός, εκτιμάται ότι θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπολογίζεται από τον προπονητή του για τους επόμενους μήνες. Γι’ αυτό και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Τσάβι Ρόκα ενήργησε αστραπιαία, αποκτώντας για τα επόμενα δύο χρόνια τον 32χρονο (22/10/93) πολυθεσίτη Ισπανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αριστερός ακραίος μπακ, όσο και ως αριστερό και δεξί χαφ.

Κάτι σαν τον Μιραμόν, δηλαδή, ο οποίος παίζει όλη τη δεξιά πτέρυγα, είτε ως μπακ είτε ως εξτρέμ. Ένα ακόμα πολυεργαλείο στα χέρια του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, με παραστάσεις από την πρώτη και δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ο οποίος μπορεί να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε διαφορετικές θέσεις. Τη δεδομένη στιγμή, όμως, προορίζεται για το αριστερό άκρο της άμυνας, αφού για αυτή τη θέση υπάρχει μόνο ο Νάλι. Σύμφωνα με διεθνή αθλητικά σάιτ, ο Γκονζάλες, ο οποίος για πρώτη φορά στην καριέρα του θα αγωνιστεί εκτός Ισπανίας, έπαιξε 120 ματς ως αριστερός ακραίος επιθετικός και 56 παιχνίδια σαν δεξιός εξτρέμ. Ως αριστερό μπακ ή αριστερό χαφ έπαιξε συνολικά σε 84 αγώνες. Σε μικρότερο αριθμό αγώνων έπαιξε ως δεξιός μέσος, επιθετικός μέσος, ως δεύτερος επιθετικός, ακόμα και ως φορ (5 ματς)! Σύμφωνα με το Transfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει τις 600 χιλιάδες ευρώ.

 

Γάντι η διακοπή

Από τη στιγμή που η ΑΕΚ πέτυχε τον πρώτο μεγάλο της στόχο, που ήταν η συμμετοχή της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην πρώτη διακοπή της αγωνιστικής περιόδου. Σε αυτό το διάστημα θα δοθεί η ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί τους τελευταίους δύο μήνες (οι επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις ξεκίνησαν από τις 10 Ιουλίου) να πάρουν τις αναγκαίες ανάσες. Κάποιοι άλλοι θα μπορέσουν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος όσον αφορά την αγωνιστική τους ετοιμότητα (βλέπε Σάμποριτ, Μπάγιτς, Γιούσεφ), διότι από τη στιγμή που η ομάδα συνεχίζει το ευρωπαϊκό της οδοιπορικό τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο, ο Ιδιάκεθ χρειάζεται να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Μετά τη διακοπή αναμένεται να μπει στην τελική ευθεία επιστροφής του στην ενεργό δράση και ο Ρόντεν, ο οποίος επίσης θεωρείται πολύτιμος στο οπλοστάσιο των κιτρινοπράσινων.

