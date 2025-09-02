ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκανε κουμάντο με υπογραφή Ιδιάκεθ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Έβγαλε αντίδραση η ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό της από το Εuropa League και τη βαριά ήττα από την Μπραν.

Έδειξε χαρακτήρα και κέρδισε εύκολα ένα παιχνίδι που φάνταζε ντέρμπι πριν από την έναρξή του, όπως ήταν αυτό απέναντι στην ΑΕΛ. Στο χορτάρι όμως η ΑΕΚ φρόντισε από το πρώτο λεπτό να επιβάλει την ανωτερότητά της, κερδίζοντας πολύ πιο εύκολα απó ό,τι θα ανέμενε και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της. Δεν έδειξε κανένα σημάδι κούρασης από το ευρωπαϊκό παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης, κάτι που πιστώνεται (και) στον Ιδιάκεθ, ο οποίος έκανε σωστή διαχείριση. Το 2-0 φαντάζει λίγο λαμβάνοντας υπόψη τις κλασικές ευκαιρίες που απώλεσαν οι κιτρινοπράσινοι, οι οποίοι δεν κινδύνεψαν σοβαρά. Ο Βάσκος τεχνικός έκανε την έκπληξη αφήνοντας στον πάγκο τον Λέδες για να τον ξεκουράσει. Ο Σουάρες, ο οποίος τον αντικατέστησε, ήταν εξαιρετικός, κάνοντας το καλύτερό του παιχνίδι από την ημέρα που πάτησε το πόδι του στην «Αρένα». Ο Καμπρέρα εξιλεώθηκε με τα πρώτα δύο γκολ στο πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω του τις χαμένες ευκαιρίες που απώλεσε με την Μπραν. Πολύ καλό παιχνίδι έκανε και ο γερόλυκος Μιραμόν.

Η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα και ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη σειρά αγώνων που είχε να δώσει, κυρίως στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώτιστος στόχος, που ήταν η συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, επιτεύχθηκε! Συνοπτικά, από τις 10 Ιουλίου, το συγκρότημα του Ιδιάκεθ έδωσε εννέα αγώνες υψηλής έντασης, οκτώ στην Ευρώπη κι έναν στο εγχώριο πρωτάθλημα, έχοντας απολογισμό 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες.

 

 

 

