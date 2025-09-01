Ανακοίνωσε Γκονζάλεθ η ΑΕΚ!

Αναλυτικά:

Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Iσπανό πολυθεσίτη Jairo Izquierdo Gonzalez για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τα επόμενα 24ωρα για την ολοκλήρωση της μεταγγραφής.

Ο Jairo Izquierdo, που μπορεί να αγωνιστεί ως αριστερό μπακ, αριστερό και δεξί εξτρέμ, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της CD Tenerife (19 συμμετοχές) και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες σε Primera και Segunda Division, όπως οι Real Murcia CF (35 συμμετοχές, 3 γκολ), UD Melilla (17 συμμετοχές, 1 γκολ), Extremadura UD (43 συμμετοχές, 6 γκολ), Girona FC (81 συμμετοχές), Cadiz CF (67 συμμετοχές, 4 γκολ), FC Cartagena (99 συμμετοχές, 5 γκολ) και Elche CF (9 συμμετοχές).