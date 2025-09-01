ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Από το πρώτο λεπτό δείξαμε αποφασιστικότητα»

Δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΕΚ.

Απέναντι στην ΑΕΛ, η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα  μετά την πρόσφατη ήττα από την Μπραν, με τον εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας Κυριάκο Δημητρίου να υπογραμμίζει, σε δηλώσεις του στο supesport104,  τη σημασία της συνέχειας σε υψηλό επίπεδο τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα. Αναλυτικά:

«Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση αλλά και αντίδραση. Γιατί την Τετάρτη το βράδυ είχαμε τη βαριά ήττα και οφείλαμε να βρούμε τον τρόπο να αντιδράσουμε. Από το πρώτο λεπτό δείξαμε αποφασιστικότητα. Έμεινε ο αντίπαλος με 10 αλλά μέχρι να συμβεί αυτό είχαμε στο πρώτο μέρος, δυο δοκάρια, ένα γκολ, δυο μεγάλες ευκαιρίες. Υπάρχει ικανοποίηση και από σήμερα παίρνουμε τις απαραίτητες ανάσες».

Όσον αφορά τη μειωμένη παρουσία του κόσμου, είπε: «Περιμέναμε περισσότερο κόσμο. Η ομάδα μας έκανε τεράστια προσπάθεια. Υπέρβαση, πάνω στην υπέρβαση στην Ευρώπη. Από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Συνεχίζουμε την Ευρωπαϊκή μας πορεία, αλλά πρέπει την εικόνα που είχαμε στα Ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να την έχουμε και στους αγώνες πρωταθλήματος»

Διαβαστε ακομη