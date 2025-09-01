Αυτή είναι η ΑΕΚ που δεν είδαμε με την Μπραν

Η κυριαρχική εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι στην ΑΕΛ, ανέδειξε τις φετινές δυνατότητες των κιτρινοπράσινων στη φετινή χρονιά.

Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, δεν έφτασε μόνο στη νίκη απέναντι στους Λεμεσιανούς, αλλά έπαιξε και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με ταχύτητα και αυτοματισμούς και με έναν αποτελεσματικό Καμπρέρα που σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας του, οι κιτρινοπράσινοι ήταν χάρμα ιδέσθαι.

Παρότι δεν μας αρέσει να παρελθοντολογούμε αυτή η εμφάνιση αποδεικνύει και πόσο πολύ αδίκησε τον εαυτό της η ομάδα της Λάρνακας απέναντι στην Μπραν, που πέρασε διά περιπάτου από την «ΑΕΚ Αρένα».

Παρότι πρόκειται για καλή ομάδα, ήταν η ΑΕΚ που επέτρεψε στην Μπραν να… μετατραπεί σε Μπαρτσελόνα στη Λάρνακα. Ήταν μια πολύ κακή βραδιά για την ΑΕΚ και οι κακές βραδιές στο ποδόσφαιρο ενίοτε υπάρχουν.

Η εμφάνιση και η νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΛ πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για τη συνέχεια.

Φαίνεται ότι η εμφάνιση και η βαριά ήττα από την Μπραν ήταν διδαχτικές για την ομάδα του Ισπανού προπονητή που γύρισε σελίδα και προσβλέπει σε καλύτερες μέρες.