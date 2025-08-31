Ιδιάκεθ: «Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι»

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και αξίζαμε τη νίκη. Είχαμε πολύ καλή απόδοση απ' το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Μπορεί να σκοράραμε στο τέλος του ημιχρόνου, ωστόσο είχαμε νωρίτερα τις ευκαιρίες. Είμαι χαρούμενος για την απόδοση των παικτών, τώρα θα πάρουν ανάσες. Ήταν ένα δύσκολο Καλοκαίρι. Κάναμε χαρούμενο και τον κόσμο μας»

Για το αν ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση της ΑΕΚ: «Μπορείς να το πεις αυτό, αλλά και με την Παρτίζαν κάναμε 10-15 ευκαιρίες. Το σημερινό είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να παρουσιαζόμαστε σε κάθε παιχνίδι»