Έπαιξε με ΑΕΚ έκλεισε… Μπάγερν! 

Ο Ντάνιελ Πέρετς είναι επίσημα ο νέος τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ισραηλινός πορτιέρε αγωνίστηκε απέναντι στην ΑΕΚ στα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Λίγες βδομάδες αργότερα πήρε την μεταγραφή… της ζωής του με τους Ισραηλινούς να βάζουν στα ταμεία τους 5 εκ. ευρώ!

Official, confirmed. Daniel Peretz signs in as new Bayern player on five year deal for €5m fixed fee plus add-ons 🔴🇮🇱 pic.twitter.com/W4JhnV9mmd