Ο Ολατούνζι στην Σπάρτα Πράγας και... «ζεστό» χρήμα στα ταμεία της ΑΕΚ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βίκτορ Ολατούνζι «μάγεψε» στο δεύτερο μισό στη Σλόβαν Λίμπερετς όπου δόθηκε δανεικός από την ΑΕΚ, με την ομάδα από την Τσεχία να τον αποκτάει στη συνέχεια, αφού εξάσκησε το δικαίωμα αγοράς. Σήμερα Δευτέρα (17/07), η Σπάρτα Πράγας απέκτησε τον Ολατούνζι με συμβόλαιο πολυετούς διάρκειας από τη Σλόβαν Λίμπερετς, με την ΑΕΚ να βγαίνει κερδισμένη καθώς διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης γύρω στο 20%.

Έτσι βάζει «ζεστό» χρήμα στα ταμεία της, από το πουθενά...

✍️ NEW PLAYER | The Fourth player who came to Sparta during the summer transfer window is 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐎𝐥𝐚𝐭𝐮𝐧𝐣𝐢 🇳🇬🦅 Twenty-four years old Nigerian striker moves to Letná from Liberec and has signed a multi-year contract 🤝 #acsparta

➡️ https://t.co/QnZLGDFIpR pic.twitter.com/cBrSaYAWce