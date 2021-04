Αδιανόητο: Τα τρία παιδιά του Γκριεζμάν γεννήθηκαν σε ίδια ημερομηνία!

Η οικογένεια Γκριεζμάν μεγαλώνει, καθώς το πρωί της Πέμπτης (08/04) η σύζυγος του 30χρονου άσου της Μπαρτσελόνα, Έρικα, έφερε στον κόσμο την Άλμπα.

Αυτό είναι και το τρίτο παιδί τους και πλέον έχουν δύο κόρες και έναν γιο.

Το απίστευτο όμως της υπόθεσης είναι πως όλα τα παιδιά του Γκριεζμάν έχουν έρθει στον κόσμο ακριβώς την ίδια μέρα στις 8 Απριλίου.

Πρώτα η μεγάλη του κόρη, Μία, στις 8 Απριλίου του 2016, έπειτα ο γιος του Αμάρο στις 8 Απριλίου του 2019 και τώρα η Άλμπα!

Antoine Griezmann has become a father for the third time. All of his children were born on the same day:

April 8. 2016 👶

April 8. 2019 👶

April 8. 2021 👶 pic.twitter.com/Ov50F6J3dT

