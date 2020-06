16 παίκτες του ΝΒΑ θετικοί στον κορωνοϊό!

Εντείνονται οι ανησυχίες στις ομάδες του ΝΒΑ ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος, καθώς ανακοινώθηκαν 16 κρούσματα κορωνοϊού σε παίκτες τους!

Συνολικά έγιναν 302 τεστ τις προηγούμενες ημέρες, ενώ όσοι βρέθηκαν θετικοί θα τεθούν σε καραντίνα. Θυμίζουμε ότι ήδη έχει ανακοινωθεί πως οι Νίκολα Γιόκιτς, Μάλκολμ Μπρόγκντον, Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ και τρεις παίκτες των Κινγκς ήταν θετικοί στον ιό.

Το post:

NBA and NBPA announce 16 of 302 tested players tested positive for COVID-19. They will remain in self-isolation and then must be cleared by a physician. pic.twitter.com/pBLSAdYEac

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 26, 2020